Al menos dos lesionados en accidente sobre Cuarto Cinturón Vial

Irapuato, Guanajuato.- Un aparatoso choque sobre el Cuarto Cinturón Vial, en el Malecón del Río dejó como saldo al menos dos heridos y daños materiales. Al parecer en el incidente se vieron implicados dos vehículos.

El reporte de un choque a la altura del Oxxo ubicado en el Cuarto Cinturón alertó a elementos de seguridad. Uno de los vehículos recibió la mayor parte del impacto y la parte delantera de la carrocería terminó destrozada. En el accidente, al menos dos personas requirieron atención médica, que fue suministrada por la Ambulancia.

Las autoridades comenzaron investigaciones para esclarecer la mecánica de los hechos.