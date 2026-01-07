200 mil autos “chocolate” no se legalizaron en Guanajuato

Irapuato, Guanajuato.- Cerca de 200 mil autos “chocolate” quedaron de manera irregular en Guanajuato tras el anuncio que dio la presidenta Claudia Sheinbaum de suspender el programa de legalización iniciado en el año 2022 por el entonces presidente López Obrador, así lo dio a conocer Aarón Cabañas líder de Unión de Campesinos y Emigrantes Mexicano UCEM.

Cabañas aseguró que por lo menos en lo que resta del sexenio no va a haber ya programa de legalización, así mismo señaló que este programa tuvo muchos beneficios, ala vez dijo que hubiera preferido que la desaparición del programa hubiera sido de manera paulatina y se hubiera ampliado el plazo por un par de meses más.

El líder de la UCEM señaló que ante el gran número de automóviles que no pudieron ser legalizados, la asociación ha iniciado pláticas con las autoridades de la Guardia Nacional, y con el estado de Guanajuato, con la finalidad de que los vehículos no legalizados puedan circular y seguir transitando por las carreteras del del estado y del país, sin que sean molestados.

Aarón Cabañas manifestó que hasta el momento no ha tenido ningún reporte de que la Guardia Nacional, haya comenzado con operativos para la confiscación de los autos “chocolate”, por tal motivo el dirigente de la UCEM hizo un llamado a los dueños de los autos para que conformen un padrón junto con la asociación.

“Hemos avanzado en torno a que tenemos que armar y depurar un padrón donde los vehículos sean localizables. A partir de este año nosotros comenzamos con el reordenamiento del padrón a todos los que ratifican su afiliación a la Unión de Campesinos y Emigrantes Mexicanos se les está dando un engomado que dice, “vigencia 2026”.

Con este documento, indicó el líder de la UCEM que en caso de tener una detención o algún operativo, los dueños de los autos puedan identificarse con su credencial de la UCEN que dice que son poseedores y que circulan con ese vehículo y que ese vehículo está en un padrón que es localizable.

Cabañas aseguró que con este padrón elimina la estigmatización en torno a que este tipo de vehículos son usados para para delinquir, que son usados para cometer ilícitos, por tanto, enfatizó que es necesario una buena coordinación con las autoridades Federales y Estatales en donde haya certeza que los vehículos estén claramente localizables.

“Tenemos el compromiso también con la fiscalía y eso debo de decirlo, que en el caso de un ilícito, nosotros estamos obligados a proporcionar la información del registro que tenemos en nuestros archivos.” puntualizó Cabañas.

Para terminar el líder de los migrantes dijo que los agentes de tránsito municipales no están provistos de levantar alguna sanción por ser una auto irregular, su jurisdicción está limitada a las infracciones que están previstas en los reglamentos de tránsito de cada municipio, pero de ninguna forma pueden levantar alguna sanción por ser un auto “Chocolate”.