Invitan a reciclar árboles navideños naturales en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de Irapuato informa que ya se encuentra en marcha la campaña de acopio de árboles navideños naturales, la cual estará disponible hasta el 31 de enero, con el objetivo de brindar a la ciudadanía una opción responsable para la disposición de estos ejemplares.

A través de la Dirección de Sustentabilidad, se invita a las y los irapuatenses a sumarse a esta campaña, que contribuye al cuidado del medio ambiente y a la correcta gestión de los residuos orgánicos en la ciudad.

Los árboles navideños naturales podrán entregarse en el Parque Ecológico de Irapuato (PEI), ubicado sobre Paseo de la Altiplanicie #2278, rumbo a Villas de Irapuato, en un horario de lunes a domingo de 8:30 de la mañana a 6:00 de la tarde.

El objetivo de esta campaña es recolectar la mayor cantidad de pinos posibles, los cuales serán triturados para convertirse en composta, que posteriormente será utilizada para fortalecer y mantener en buen estado los suelos de parques y jardines de Irapuato.

Con estas acciones, se busca evitar la quema o el desecho inadecuado de los árboles navideños, promoviendo prácticas responsables que favorezcan la protección del entorno natural.