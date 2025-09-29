1250 hectáreas prácticamente destruidas, en Cuerámaro 

Cuerámaro, Guanajuato.- Una vez terminadas las situaciones de emergencia que se suscitaron en el municipio de Cuerámaro, el presidente municipal “Profe Beto” dijo que están en marcha las gestiones para apoyara a agricultores y familias que resultaron afectados durante estos eventos.

Según el último censo el “Profe Beto” reconoció que son 1250 hectáreas de cosechas perdidas en Cuerámaro tras las dos emergencias suscitadas por las lluvias y el desbordamiento de los cuerpos de agua que fluyen por el municipio.

El presidente municipal señaló que para el próximo día dos de octubre se reunirá con autoridades de la Secretaría del Campo, para crear una estrategia para apoyar a los agricultores que perdieron prácticamente toda la cosecha.

Al mismo tiempo el presidente municipal señaló que solamente fueron 15 casas afectadas por las inundaciones, es decir que hubo entrada de agua a los domicilios, y aseguró que solamente 12 recibirán apoyos por perdidas de enseres domésticos por parte de la Secretaría del Nuevo Comienzo, quienes ya tienen un censo levantado con las afectaciones por familia.