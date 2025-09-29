De Burras a la Alhóndiga: celebra Guanajuato su fiesta cívica más emblemática

Guanajuato, Guanajuato.– Han pasado 215 años y aún faltan muchas Alhóndigas por incendiar. La ciudad de Guanajuato celebró la toma de la Alhóndiga de Granaditas en un paseo dominical para la fiesta cívica más emblemática de la ciudad.

El sábado, frente al Capulín Blanco que dio sombra a Miguel Hidalgo y Costilla en la comunidad de San José de Llanos, comenzó la celebración con la lectura de las cartas de intimación que el Padre de la Patria envió al intendente Antonio de Riaño para pedirle que se rindiera y evitar un derramamiento de sangre.

La primera fue enviada el 21 de septiembre de 1810 desde Celaya y la segunda el día 27, desde la exhacienda de Burras, hoy San José de Llanos. Hidalgo se comprometió a respetar la vida del intendente y su familia. Riaño rechazó la oferta y se encerró con más de 600 soldados y centenares de civiles en la Alhóndiga de Granaditas.

El 28 de septiembre de 1810, Hidalgo, junto Con Ignasio Allende y demás insurgentes, llegó a la ciudad de Guanajuato y se dispuso tomarla una vez que venciera a la resistencia realista.

La presidenta municipal, Samantha Smith, miembros del Ayuntamiento y de su gabinete encabezaron participaron en este acto recordatorio de la redacción de las Cartas de Intimación.

Em esta ocasión hubo un desfile y un acto cívico, en el que estudiantes caracterizados de Miguel Hidalgo y Juan Antonio de Riaño leyeron las misivas para recordar la lección de respeto, honestidad y verdad que dio el padre de la patria con este gesto hace 215 años.

De igual manera estuvieron presentes habitantes de la comunidad de Santa Rosa de Lima, que en su carácter de indios tejocoteros escenificaron momentos de este hecho histórico.

En este evento se sembró un retoño del Capulín Blanco que dio sombra al Cura Hidalgo en 1810 y que sigue en pie en San José de Llanos

El desfile

Miguel Hidalgo bajó por la cuesta del Tecolote, una de las antiguas entradas a la ciudad, se reunió con mineros comandados por Mariano Jiménez y se ahí enfilaron hacia la Alhóndiga de Granaditas para tomar el edifico por la tarde-noche.

Este acto es celebrado por un tradicional desfile anual, que es encabezado por el gobernador en turno y por primera vez lo hace una mujer. Libia Dennise García Muñoz Ledo, acompañada por la presidenta municipal Samantha Smith encabezó el desfile cívico-militar.

Antes del desfile, que tuvo su punto de partida en el Jardín de las Embajadoras, García Muñoz Ledo, en compañía de los representantes de los poderes legislativo y judicial, presidió la ceremonia de honores a la bandera y convivió con una concurrencia que le manifestó gran afecto, en contraste con el choque que tuvo con el anterior gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a quien abucheaban porque llegaba tarde y retrasaba la celebración.

Este desfile se realizó por primera vez en 1910, durante el Centenario de la Independencia, y en 1925 se estableció como una tradición anual.

En el desfile participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la policía estatal, las policías de diferentes municipios, cuerpos de emergencia y protección civil, estudiantes y docentes marcharon de diferentes centros educativos, así como organizaciones civiles y culturales, que con música y danzas tradicionales mostraron también el mosaico del arte guanajuatense.

El recorrido inició a las 10:00 de la mañana del jardín Embajadoras, pasó por Sangre de Cristo, plaza Allende, Sopeña, avenida Juárez hasta llegar a El Cantador. Participaron 4 mil 760 personas, 152 vehículos y 150 caballos, más los espectadores que año con año acuden a este tradicional desfile.

El Fuego Simbólico

Luego de poco más de dos horas de desfile, en la Alhóndiga de Granaditas se llevó a cabo la ceremonia de renovación del Fuego Simbólico, que consiste el encender el pebetero que se encuentra en el interior del museo.

Este acto recuerda el valor de las y los insurgentes liderados por Miguel Hidalgo y Costilla, así como el heroísmo de Juan José de los Reyes Martínez Amaro, El Pípila, quienes iniciaron un movimiento que culminaría con la independencia de México.

“La renovación del fuego simbólico de la libertad es un acto profundo y emotivo que nos invita a reflexionar y a mantener viva la historia que nos hace ser quienes somos. Es una historia que hace único a nuestro querido Guanajuato, porque aquí nació México, aquí nacieron los ideales que laten en el corazón de todas y todos los mexicanos, y aquí nació la libertad de nuestra gente.”, expresó la gobernadora.

