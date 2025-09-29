Entre rezos, protestas y curiosidad concluye la exposición de “Iconoclasia”

Guanajuato, Guanajuato.- Con la asistencia de decenas de visitantes y una manifestación que una veintena de personas de religión católica realizó en el callejón del Campanero, frente a Casa Cuévano, este domingo concluyó la exposición de la muestra “Iconoclasia”, obra que es el trabajo final de titulación de Edder Damián Martínez, estudiante de Artes Plásticas de la Universidad de Guanajuato.

La muestra fue montada el domingo pasado, pero formalmente inaugurada al día siguiente. En el transcurso de la semana fue vista por centenares de visitantes al lugar, establecido donde fuera la casa del intendente Antonio de Riaño en el Guanajuato colonial.

Las personas podían observar siete crucifijos con un cristo que representaba fenómenos como la diversidad sexual, el feminismo, la menstruación, la violencia social y otros, que constituyen el simbolismo expresado en figuras, como resultado de un proceso de revisión de visiones teológicas.

El propósito de Edder fue evidenciar a un Jesucristo tolerante y abierto a diversas formas de expresión humana y así lo mostró en la exposición originalmente montada en la galería Jesús Gallardo de la Universidad de Guanajuato, misma que fue retirada antes de tiempo debido a protestas de grupos católicos.

La exposición fue trasladada a Casa Cuévano, espacio privado, donde permaneció sin problemas durante la semana, hasta que este sábado una veintena de católicos, en la que había varios niños y niñas, se manifestaron con pancartas frente al recinto. Rezaron con pancartas en mano y permanecieron más de media hora incluso bajo la lluvia.

Osar Espinoza, uno de los promotores de llevar la obra de Edder Martínez a Casa Cuévano, dijo que “quien quiera protestar, que proteste; quien quiera rezar, que rece. La libertad de expresión es ante todo”, pero lamentó que los manifestantes llevaran a niños, niñas y hasta bebé que se mojaron. Escribió lo siguiente:

“Nos han gritado de todo: que Dios nos perdone porque ‘no sabemos lo que hacemos’, que hemos inaugurado la Segunda Guerra Cristera, que si tiemblan las paredes de la ciudad será por nuestra culpa, y hasta que seremos responsables de los terremotos que (según su lógica celestial) se avecinan.”

Concluyó:

“Afuera de Casa Cuévano, llueve. Adentro, el arte sigue interrogando al mundo, dialogando. Y aunque acusen de ser los responsables del Juicio Final y de la caída de los cielos, la exposición continúa como está programada”.

Este domingo, a las seis de la tarde, se retiró la muestra.