Yozajambi Molina se coloca entre las alcaldesas mejor evaluadas de Guanajuato

Pénjamo, Guanajuato.- La presidenta municipal de Pénjamo, Yozajambi Molina Balver, se ubicó en el segundo lugar del ranking de aprobación de alcaldes de Guanajuato correspondiente a septiembre de 2026, elaborado por Statistical Research Corporation (SRC), de acuerdo con los resultados difundidos de esta medición.

Según el ranking, Molina Balver registró 58.4% de aprobación ciudadana, colocándose entre las presidentas y presidentes municipales con mayor nivel de aprobación en el estado.

La alcaldesa de Pénjamo quedó únicamente por debajo de Adrián Hernández, presidente municipal de Dolores Hidalgo, quien obtuvo 60.8%.

El listado estatal quedó de la siguiente manera:

En el tercer lugar aparece Mauricio Trejo, de San Miguel de Allende, con 58.1%; seguido de Alejandra Gutiérrez, de León, con 55.8%, y César Prieto, de Salamanca, con 54.9%.

El resultado representa un nuevo registro favorable para la administración encabezada por Molina Balver. En marzo de 2026, otra medición de SRC también había colocado a la alcaldesa de Pénjamo en la primera posición estatal, con 60.2% de aprobación. (Primer Plano Irapuato)

Durante 2026, la administración municipal ha reportado acciones en materia de obra pública, educación, deporte y coordinación con dependencias estatales y federales.