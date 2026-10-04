Yozajambi Molina se coloca entre las alcaldesas mejor evaluadas de Guanajuato

La presidenta municipal de Pénjamo aparece en el segundo lugar estatal con 58.4% de aprobación ciudadana, de acuerdo con el ranking de septiembre de Statistical Research Corporation

Gabriel Piña4 octubre, 2026

Pénjamo, Guanajuato.- La presidenta municipal de Pénjamo, Yozajambi Molina Balver, se ubicó en el segundo lugar del ranking de aprobación de alcaldes de Guanajuato correspondiente a septiembre de 2026, elaborado por Statistical Research Corporation (SRC), de acuerdo con los resultados difundidos de esta medición.

Según el ranking, Molina Balver registró 58.4% de aprobación ciudadana, colocándose entre las presidentas y presidentes municipales con mayor nivel de aprobación en el estado.

La alcaldesa de Pénjamo quedó únicamente por debajo de Adrián Hernández, presidente municipal de Dolores Hidalgo, quien obtuvo 60.8%.

El listado estatal quedó de la siguiente manera:

En el tercer lugar aparece Mauricio Trejo, de San Miguel de Allende, con 58.1%; seguido de Alejandra Gutiérrez, de León, con 55.8%, y César Prieto, de Salamanca, con 54.9%.

El resultado representa un nuevo registro favorable para la administración encabezada por Molina Balver. En marzo de 2026, otra medición de SRC también había colocado a la alcaldesa de Pénjamo en la primera posición estatal, con 60.2% de aprobación. (Primer Plano Irapuato)

Durante 2026, la administración municipal ha reportado acciones en materia de obra pública, educación, deporte y coordinación con dependencias estatales y federales.

Gabriel Piña4 octubre, 2026

Gabriel Piña

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información