Irapuato reúne a los 46 municipios de Guanajuato para impulsar el bienestar animal

Autoridades, activistas, veterinarios y académicos participaron en un encuentro para generar estrategias de protección y atención a los animales

Gabriel Piña4 octubre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Irapuato fue sede del Encuentro Ciudadano para el Bienestar Animal, espacio en el que los 46 municipios de Guanajuato se sumaron a un pacto para fortalecer las acciones de protección y bienestar de los animales.

El encuentro reunió a autoridades municipales, activistas independientes, representantes de asociaciones civiles, médicos veterinarios, académicos de la Universidad de Guanajuato, integrantes de la Jurisdicción Sanitaria VI y miembros del Colegio de Veterinarios de Irapuato.

Durante la jornada se buscó generar una reflexión conjunta y desarrollar estrategias a partir de las experiencias de quienes trabajan diariamente en el rescate, atención y cuidado de animales.

En el mensaje de apertura, la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, reconoció el trabajo de las personas y organizaciones participantes y reiteró el compromiso de la Administración Municipal de impulsar una visión integral para la protección de los seres sintientes.

El encuentro también permitió intercambiar experiencias entre autoridades, especialistas y organizaciones dedicadas al bienestar animal, con el objetivo de fortalecer la atención ante situaciones de maltrato, abandono y falta de cuidados.

Como parte de las acciones de prevención, el Gobierno Municipal hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier caso de maltrato, abandono u omisión de cuidados a través de la Línea de Atención Ciudadana 072.

Con este encuentro, Irapuato se sumó a los esfuerzos conjuntos de los municipios de Guanajuato para promover una mayor responsabilidad social en la protección y cuidado de los animales.

Gabriel Piña4 octubre, 2026

Gabriel Piña

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información