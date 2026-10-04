Irapuato reúne a los 46 municipios de Guanajuato para impulsar el bienestar animal

Irapuato, Guanajuato.- Irapuato fue sede del Encuentro Ciudadano para el Bienestar Animal, espacio en el que los 46 municipios de Guanajuato se sumaron a un pacto para fortalecer las acciones de protección y bienestar de los animales.

El encuentro reunió a autoridades municipales, activistas independientes, representantes de asociaciones civiles, médicos veterinarios, académicos de la Universidad de Guanajuato, integrantes de la Jurisdicción Sanitaria VI y miembros del Colegio de Veterinarios de Irapuato.

Durante la jornada se buscó generar una reflexión conjunta y desarrollar estrategias a partir de las experiencias de quienes trabajan diariamente en el rescate, atención y cuidado de animales.

En el mensaje de apertura, la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, reconoció el trabajo de las personas y organizaciones participantes y reiteró el compromiso de la Administración Municipal de impulsar una visión integral para la protección de los seres sintientes.

El encuentro también permitió intercambiar experiencias entre autoridades, especialistas y organizaciones dedicadas al bienestar animal, con el objetivo de fortalecer la atención ante situaciones de maltrato, abandono y falta de cuidados.

Como parte de las acciones de prevención, el Gobierno Municipal hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier caso de maltrato, abandono u omisión de cuidados a través de la Línea de Atención Ciudadana 072.

Con este encuentro, Irapuato se sumó a los esfuerzos conjuntos de los municipios de Guanajuato para promover una mayor responsabilidad social en la protección y cuidado de los animales.