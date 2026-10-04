Arde icónica taquería capitalina

Guanajuato, Gto.- Uno de los lugares favoritos y más céntricos, elegido por noctámbulos, parranderos y festejantes, estará al menos por un tiempo fuera de operación: fue devastado por un incendio, ocurrido en temporada alta, en pleno arranque del Festival Internacional Cervantino.

Se trata de taquería “El paisa II”, ubicada frente al mercado Hidalgo, en el centro histórico de Guanajuato.

El Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios recibió el reporte a las 8:15 de la mañana. Desplazaron las motobombas 8802 y 8819, a cargo del capitán Juan Antonio Guillén. Se encontraron con un incendio en el local, de 5 por 10 metros.

Verificaron energía eléctrica y tanques de gas LP estacionarios, así como pequeños tanqus portátiles, de 10 kilogramos. Una vez verificado y controlado este punto, realizaron entrada forzada al inmueble y realizaron maniobras de control, enfriamiento y posterior ventilación.

No reportaron ninguna persona lesionada en este incendio. Se desconocen las causas que originaron el incendio.

El siniestro dejó pérdidas materiales justo en la temporada más esperada del año, en un local que también es famoso por sus aguas frescas.

Los noctívagos cervantinos tendrán un lugar menos en esta edición cervantina para satisfacer el hambre despertada por las caminatas y la ingesta de agua de cebada.