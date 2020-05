Ya son casi 4 meses que no saben de Blanca Estela

Pénjamo, Guanajuato

Blanca Estela Cervantes Flores de 31 años, lleva desaparecida casi cuatro meses desde que salió de su casa en Pénjamo a Irapuato. La mujer supuestamente hizo una llamada a su hijo, pero no alcanzó a contestar, por lo que se presume que está en Irapuato.

“Si tú sabes algo de mi hermana, no te quedes callado, no sabes el dolor qué es no saber dónde está tu familiar, recuerdas que mañana podrías ser tú, no siga siendo parte de este sufrimiento que dejan a las familias. Necesito de ti, de lo que sepas, para poder llegar a mi familiar. Ayúdame por favor… “ fue lo que escribió Lupita Cervantes, hermana de la penjamense.

Según la información proporcionada por sus familiares, supuestamente Blanca, fue vista en Irapuato “nos han dicho que la han visto en Irapuato y que anda mal de sus facultades mentales, ayúdanos a volver a tener nuestra hermana junto a nosotros de antemano muchas gracias Dios te bendiga”.

Datos de Blanca Estela Cervantes Flores:

Blanca Estela Cervantes Flores, de 31 años, tiene un tatuaje en el brazo izquierdo de una «Rosa», padece de principios de esquizofrenia; se le vio por última vez en la central de Autobuses de Pénjamo, cuando al parecer se dirigía a Irapuato. Cualquier información comunicarse al teléfono 4691214080