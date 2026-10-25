¿Ya conoces todas las especies de serpientes del ZooIra?

Irapuato, Guanajuato.- En el Zoológico de Irapuato, hay cerca de 500 animales de unas 120 especies que puedes conocer y aprender de ellas.

Una de las zonas que más puedes disfrutar es el herpetario, donde puedes observar diversas variedades de reptiles y dentro de este espacio -al que puedes llegar por el camino al costado de la estancia de los osos pardos- puedes conocer el recinto de las serpientes.

Ahí puedes ver diversas serpientes y víboras, que van desde la “güera”, pitón burmés albina, que ya presenta un crecimiento muy importante y que puede alvanzar hasta los 6 metros. También puedes observar a la pitón reticulada, originaria de Asia y que puede alcanzar hasta los 9 metros y pesar unos 130 kilogramos.

Otro de los especímenes que puedes observar son las culebras alicantes, conocida también como Cincuate, que llega a medir hasta 1.6 metros. Es una especie mexicana que está amenazada porque la gente las mata por miedo o desconocimiento, ya que contrario a lo que dicen las leyendas, no tiene veneno, no “pica” con la cola, ni tampoco toma leche. Al contrario, son benéficas porque ayudan a controlar plagas que afectan los cultivos.

Otro espécimen es la boa mexicana, que alcanza gran tamaño y habita en selvas, zonas tropicales y regiones del Pacífico y Golfo de México.

Por si fuera poco, en este recinto hay otros especímenes, como son el monstruo de Gila -el único lagarto venenoso mexicano- así como el Varano del Nilo y las tortugas lagarto, cuya mordida es tan poderosa que puede partir en dos a una piña.

El acceso al recinto de las serpientes y el herpetario ¡es gratis! y tiene el mismo horario del ZooIra: de martes a domingo de 9 de la mañana a 6 e la tarde.

Así que ya sabes: si quienes conocer impresionantes reptiles y serpientes, ¡¡ven al Zoológico de Irapuato!!