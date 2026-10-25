Asesinan a balazos a una mujer en la colonia La Lupita de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Una mujer fue asesinada a balazos la tarde de este sábado en la colonia La Lupita, en Irapuato, luego de ser atacada afuera de su vivienda, ubicada sobre la calle Faisán.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:50 de la tarde, cuando se reportaron detonaciones de arma en la zona.

Al arribar al lugar, elementos de la Policía Municipal localizaron a la mujer, quien ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión habría sido directa y fue perpetrada por dos sujetos armados que viajaban a bordo de una motocicleta.

Tras el ataque, los presuntos responsables huyeron con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se haya informado sobre alguna detención relacionada con el homicidio.

La zona fue acordonada y quedó bajo resguardo policial, en espera de las autoridades competentes para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan esclarecer el crimen.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la víctima.