Invierten 9.6 mdp en carretera Adjuntas del Monte, en Dolores Hidalgo

Dolores Hidalgo, Guanajuato.- Para que las familias de la comunidad de Adjuntas del Monte cuenten con caminos en mejores condiciones y puedan trasladarse de manera más segura, la Secretaría de Obra Pública (SOP), realiza trabajos de conservación periódica en esta carretera del municipio de Dolores Hidalgo C.I.N., con una inversión de 9 millones 619 mil 916 pesos.

La intervención abarca 4.30 kilómetros de vialidad, por donde circulan diariamente más de mil vehículos.

Los trabajos iniciaron en julio de 2026 y se prevé que concluyan a finales de noviembre del mismo año. Actualmente, la obra registra un avance del 64.7 por ciento.

Entre las acciones que se llevan a cabo se encuentran la limpieza mecánica de hombros, el sellado de grietas, el bacheo aislado, la renivelación local con mezcla asfáltica en caliente y el bacheo profundo aislado.

Asimismo, se contempla el fresado de la superficie de rodadura, colocación de carpeta asfáltica, instalación de reductores de velocidad y la aplicación de señalamiento horizontal.