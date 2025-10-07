Ya basta de que todos los políticos se culpen los unos a los otros a ver quién le toca

Ya basta de tanto levantón, de tanta masacre, de tantos muertos, ya basta de un gobierno fallido en materia de seguridad y el saco que se lo pongan, los tres niveles de gobierno

Esaú González Follow on X 7 octubre, 2025

Ya basta de tanta inseguridad, ya basta de que todos los políticos se culpen los unos a los otros a ver quién le toca, ya basta de tanto levantón, de tanta masacre, de tantos muertos, ya basta de un gobierno fallido en materia de seguridad y el saco que se lo pongan, los tres niveles de gobierno.

El municipal por plantear calles y más calles desde hace años para llenarse aplausos, cuando lo que se requiere es trabajo, precios justos, calles limpias, sentirse seguros, en las calles y eso va de la mano de programas enfocados a los Ninis, a los que menos tienen y a los que saben en qué trabajar.

En el estatal, de dejarse de andar paseando delincuentes en los juzgados y ministerios públicos, donde las cargas de trabajo son exorbitantes, porque no resuelven las importantes, solamente dicen resolver y no existe investigación.

En la nacional, con un Ejército Mexicano, MARINA y Guardia Nacional que dan vergüenza; solamente sirven para los desfiles, para andar rondando, pero nada de andar actuando. Ya basta de tanta impunidad, de tanta burocracia, de tanto rollo y de muy, pero muy poca acción.

