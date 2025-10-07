Bloqueo en carretera Irapuato-Salamanca: pipa se vuelca

Irapuato, Guanajuato.- La carretera Irapuato-Salamanca quedó prácticamente inhabilitada por la volcadura de una pipa a la altura de la comunidad Cuarta Brigada. El accidente fue de tal magnitud que el muro de contención fue destruido, afectando la circulación en los dos sentidos, dejando también un taxi con múltiples daños. Aparentemente, hubo al menos dos personas con heridas leves.

La pipa con doble remolque, supuestamente perdió el control, dañando parte del muro de contención y un taxi en el que se encontraban dos personas, mismas que, según los primeros reportes, presentaron lesiones ligeras. Algunos testigos afirmaron que el vehículo de carga chocó contra el muro y después volcó quedando una parte en la carretera y otra en el asfalto.

Al quedar bloqueado el paso, los vehículos comenzaron a acumularse. La Guardia Nacional de División de Caminos llegó para cerrar parcialmente la zona para realizar el traslado de la pipa y el taxi, además de reparar el lugar.