«¿Y este güey quién es?, yo sí le meto al gym»; Ochoa destroza a Luisito Comunica

Guillermo Ochoa, portero del América, reconoció que no conocía a Luisito Comunica, uno de los ‘youtubers’ más famosos actualmente, a pesar de que lo relacionaban constantemente con él por el parecido de su peinado, además de que se burló de él por lo descuidado de su look.

Al igual que lo hace Sergio «Kun» Agüero, el portero de las Águilas se animó a iniciar una carrera como ‘streamer’ y durante sus transmisiones le da por contar pasajes de su carrera, así como de su vida personal.

En medio de la charla, mientras jugaba junto a Ded, se le preguntó si le fastidiaba la constante relación con Luisito, para comenzar con una divertida serie de comentarios. Se animó a destrozar a ‘su doble’.

JAJAJAJAJAJA esto opina Memo Ochoa de la comparación con Luisito Comunica 😂 pic.twitter.com/kh4pZEPg1o — Bullying Futbolero (@BullyingFutbol) July 29, 2020

«Ya voy para un año que estoy viviendo en México, pero estando fuera todo mundo me hablaba de Luisito Comunica y yo decía ‘¿y este güey quién es?’. Digo, no me chinguen, yo sí le meto al gym, yo sí como bien; ni el bigotito, Luisito no le echa ni ganas a su pelo», comentó en medio de las risas de sus acompañantes.

No obstante su apreciación por el físico, Ochoa admitió que realiza producciones de calidad para su canal, previo a continuar con su partida en el juego. «Hace poco estuve viendo algunos capítulos que sacó de Chernobyl y los hace bastante bien, le invierte, pero a su pelo no ni a su cuerpo».