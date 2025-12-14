Volcadura en la carretera Irapuato–Romita deja cinco personas lesionadas

Irapuato, Guanajuato.- Un accidente se registró la tarde de este sábado sobre la carretera Irapuato–Romita, donde la volcadura de una camioneta dejó como saldo cinco personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad y dos adultos.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el percance ocurrió antes del entronque a la comunidad de Tejamanil, cuando el conductor de la unidad realizó una maniobra evasiva para evitar una colisión frontal con otro vehículo. La acción provocó que la camioneta saliera de la cinta asfáltica y volcara.

Al lugar acudieron de manera inmediata elementos de Protección Civil de Romita, así como Policía Municipal y personal de corporaciones estatales, quienes coordinaron las labores de auxilio, atención prehospitalaria y control del tráfico para evitar otro incidente.

Se informó que dos de los lesionados fueron trasladados en ambulancia al Hospital General para recibir atención médica especializada, mientras que una tercera persona decidió acudir por sus propios medios a un centro de salud.

El estado de salud de los afectados se reporta como estable, aunque continúan bajo valoración médica. Debido al accidente, la circulación vehicular se vio parcialmente afectada durante varios minutos; sin embargo, el tránsito fue reanudado de manera gradual una vez concluidas las maniobras de auxilio y retiro de la unidad siniestrada.