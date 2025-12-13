Messi “provoca” caos en la India; fanáticos destrozan estadio

India.- Fanáticos de Lionel Messi pagaron más de 100 dólares por un boleto para verlo en el estadio Salt Lake de Calcuta, India, y tras aparecer solamente 20 minutos en la cancha, se “desató el caos”. Sus fanáticos destrozaron asientos, lanzaron objetos y “lincharon” a algunos de los organizadores en el recinto.

El evento era parte de la gira del futbolista, GOAT India Tour 2025, en el que Messi estaría en cuatro ciudades: Calcuta, Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi. Sin embargo, el regreso de la estrella al país después de 14 años estuvo marcada por una multitud enfurecida por su breve presentación.

Al respecto, la ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, expresó sus disculpas al futbolista e informó que se estaría creando una comisión para investigar las supuestas fallas de logística. En adición, se anunció la detención del organizador principal.

De acuerdo con las autoridades, se deberá realizar el reembolso a los afectados por una “falsa expectativa sobre la participación del jugador”, como comentó el director general de seguridad, Rajeev Kumar.