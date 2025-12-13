Messi “provoca” caos en la India; fanáticos destrozan estadio

Los aficionados pagaron más de 100 dólares para ver a Messi en el estadio de Calcuta, tras su breve aparición, arremetieron con las instalaciones

Redacción Notus13 diciembre, 2025

India.- Fanáticos de Lionel Messi pagaron más de 100 dólares por un boleto para verlo en el estadio Salt Lake de Calcuta, India, y tras aparecer solamente 20 minutos en la cancha, se “desató el caos”. Sus fanáticos destrozaron asientos, lanzaron objetos y “lincharon” a algunos de los organizadores en el recinto.

El evento era parte de la gira del futbolista, GOAT India Tour 2025, en el que Messi estaría en cuatro ciudades: Calcuta, Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi. Sin embargo, el regreso de la estrella al país después de 14 años estuvo marcada por una multitud enfurecida por su breve presentación.

Al respecto, la ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, expresó sus disculpas al futbolista e informó que se estaría creando una comisión para investigar las supuestas fallas de logística. En adición, se anunció la detención del organizador principal.

De acuerdo con las autoridades, se deberá realizar el reembolso a los afectados por una “falsa expectativa sobre la participación del jugador”, como comentó el director general de seguridad, Rajeev Kumar.

Redacción Notus13 diciembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información