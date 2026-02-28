Volcadura en carretera Salamanca-León desata incendio de vehículo

El hecho se registró antes de llegar a la caseta de San José de Mendoza y afectó a ambos sentidos

Redacción Notus28 febrero, 2026

Salamanca, Guanajuato.- La volcadura de un vehículo provocó el incendio maleza en la cuneta de la carretera Salamanca-León. De acuerdo con los primeros informes, el hecho se registró justo antes de llegar a la caseta de San José de Mendoza. 

Al parecer, ambos sentidos de la vía fueron afectados. Personal de emergencias acudió trs tras el reporte al 911. Hasta el momento se desconocen personas lesionadas, así como la mecánica de los hechos, sin embargo, el vehículo quedó con daños irreparables. 

Las autoridades continúan labores para retirar el vehículo, por lo que se recomienda tomar precauciones y evitar transitar esa zona.  

Redacción Notus28 febrero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información