Volcadura en carretera Salamanca-León desata incendio de vehículo

Salamanca, Guanajuato.- La volcadura de un vehículo provocó el incendio maleza en la cuneta de la carretera Salamanca-León. De acuerdo con los primeros informes, el hecho se registró justo antes de llegar a la caseta de San José de Mendoza.

Al parecer, ambos sentidos de la vía fueron afectados. Personal de emergencias acudió trs tras el reporte al 911. Hasta el momento se desconocen personas lesionadas, así como la mecánica de los hechos, sin embargo, el vehículo quedó con daños irreparables.

Las autoridades continúan labores para retirar el vehículo, por lo que se recomienda tomar precauciones y evitar transitar esa zona.