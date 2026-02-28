Detienen a presunto implicado en intento de asalto a estudiantes

Guanajuato, Guanajuato.- La mañana de este sábado se viralizó la videosecuencia tomada desde una cámara de seguridad ubicada en el fraccionamiento San Javier en el que se observa el intento de asalto a dos estudiantes, quienes se resistieron y disuadieron a los ladrones.

Reportaron el hecho al sistema de emergencias 9-1-1, lo que permitió que la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuviera a un hombre presuntamente involucrado en el intento de asalto.

Reportaron que la persona que los amagó se transportaba en un vehículo Ford Figo. Las cámaras de la corporación lo vieron circular por la colonia Cerro del Cuarto con dirección a la salida a la carretera Panorámica, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de seguimiento y coordinación interna.

Con el apoyo del sistema de cámaras de videovigilancia del C4 “Argos”, dieron seguimiento en tiempo real al vehículo, mientras circulaba por la Panorámica de Cerro del Cuarto, la parte baja de Sagrado Corazón, bajada de la Calzada de Guadalupe, bajada de San Isidro y posteriormente por la bajada de Pozuelos, hasta incorporarse a la zona conocida como curvas peligrosas y finalmente a la carretera Guanajuato–Juventino Rosas.

La coordinación entre las áreas operativas y el monitoreo estratégico, permitieron interceptar y detener el vehículo, y asegurar al hombre, de 33 años de edad, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades.