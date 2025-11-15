“VIVE SIN ADICCIONES”: realizan encuentro en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de fortalecer la prevención de adicciones mediante talleres, muestras informativas y actividades recreativas, el Gobierno de Irapuato, a través de la Dirección de Salud, realizó el Segundo Encuentro “Vive Sin Adicciones”.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Inforum y reunió a más de 500 estudiantes de nivel secundaria del municipio, en el marco del Día Nacional Contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas, que se conmemora el 15 de noviembre.

Valeria Alfaro García, presidenta del Sistema DIF Municipal, en representación de la alcaldesa Lorena Alfaro García, destacó que este encuentro fortalece el trabajo preventivo que distintas dependencias realizan de manera coordinada en beneficio de niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, Eduardo Tovar Guerrero, director de Salud Municipal, invitó a las y los jóvenes a aprovechar las actividades preparadas para generar conciencia sobre los riesgos del consumo de alcohol y drogas, así como para fortalecer factores protectores de salud mental.

Nataly Gallegos Zavala, estudiante de la Telesecundaria No. 116, compartió su experiencia y expresó sentirse contenta de participar en esta feria preventiva. Relató que la práctica de Lima Lama le ha enseñado disciplina, respeto, constancia y control emocional, manteniéndola alejada de las adicciones.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refuerza el eje de atención “Tu Familia con Valores”, parte de la estrategia Irapuato 27, desarrollando un trabajo integral para fortalecer el tejido familiar, la salud, la educación, la convivencia armónica y la responsabilidad social.