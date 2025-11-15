Colombianos a prisión por préstamos “gota a gota”

Guanajuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado Guanajuato (FGEG) llevó ante la justicia a CRISTIAN CAMILO “N” y JESÚS DANILO “N”, ambos de origen colombiano, tras reunir los datos de prueba que acreditan su probable participación en el delito de cobranza extrajudicial, cometido en la ciudad de Guanajuato.

El caso se originó con la denuncia, donde los imputados fueron señalados por ejercer presión, amenazas y exigencias de pago, mediante métodos intimidatorios para forzar a las víctimas a entregar recursos de manera indebida.

Una vez que la Fiscalía tuvo conocimiento de los hechos, se desplegaron las acciones por parte de los analistas de información y peritos en distintas materias, bajo la conducción jurídica del Ministerio Público. A partir de las pesquisas iniciales, se detectó el mismo patrón delictivo que ha sido identificado en otros casos de cobranza extrajudicial tipo “gota a gota”.

La detención de los imputados por parte de la policía municipal y el aseguramiento de diversos indicios útiles para la investigación que quedaron documentados e incorporados a la carpeta correspondiente, para fortalecer la acusación en contra de los presuntos responsables.

Al ser presentados ante el Juez de Control, se procedió a formular la imputación. Tras analizar los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, la autoridad judicial dictó auto de vinculación a proceso por el delito de cobranza extrajudicial, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva para ambos imputados durante el tiempo que dure el proceso penal.

La Fiscalía General del Estado continuará actuando de manera firme contra quienes utilizan la intimidación y el abuso a través de esquemas ilegales de cobro.