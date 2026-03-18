Violencia política contra mujeres alcanza a todos los partidos en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- La comunidad universitaria de la División de Derecho, Política y Gobierno (DDPG) del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato (UG) fue testigo de la presentación del libro “Violencia política electoral contra las mujeres en Guanajuato. Análisis del proceso 2017-2018”.

Esta investigación original fue auspiciada por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) e involucró a catedráticas de esta Casa de Estudios: la Dra. Verónica Vázquez Piña, la Dra. Vanessa Góngora Cervantes y la Dra. Dorismilda Flores Márquez.

En la presentación editorial, la Dra. Vázquez Piña reveló que, al inicio de la investigación en 2017, aún no contaba con un amplio trabajo en perspectiva de género, sin embargo, junto con sus entonces colegas de la UG, en particular la Dra. Góngora, aceptaron con entusiasmo la propuesta del IEEG.

Fueron invitadas por la Comisión contra la Violencia Política Electoral hacia las Mujeres del IEEG, presidida en ese momento por la Dra. Sandra Liliana Prieto de León. Lo que motivó su participación fueron precisamente las violencias institucionales que comenzaba a percibir, así como la desigualdad presente incluso en ámbitos académicos, personales y, por supuesto, electorales en todos los partidos políticos.

Reconoció que en sus primeras tesis no tenía la perspectiva de género, sin embargo, hoy está convencida de su importancia, tras observar el avance limitado en la materia. Señaló que la violencia continúa de manera tan brutal que ha derivado en feminicidios, como el ocurrido en la reciente contienda electoral de 2024, en el caso de una candidata a la alcaldía de Celaya.

Ante este panorama, subrayó la necesidad de trabajar y seguir luchando desde la academia y todos los frentes por una sociedad igualitaria, pues estas desigualdades persisten y aún no se ha logrado erradicar la violencia política.

Se ha detectado, por ejemplo, que el municipio de Guanajuato capital es uno de los que registra mayor violencia contra las mujeres, a pesar de su alto índice de escolaridad. Asimismo, se identificó que la totalidad de los partidos políticos ejercen algún tipo de violencia contra mujeres con aspiraciones a cargos de elección popular.

La presentación del libro y su moderación estuvieron a cargo de la Dra. Laura Lizbeth Villalobos Martínez, magistrada del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito.

También comentó la obra la secretaria técnica de la Comisión contra la Violencia Política Electoral del IEEG, Dulce María de Fátima Lara Morales, quien refirió que este libro fue concebido desde 2017 y es resultado de una investigación bianual desarrollada entre 2017 y 2019.

Señaló que la información fue recopilada durante dos años y que se trata de la primera investigación sobre este tema en Guanajuato realizada por académicas del estado, gracias al liderazgo de las doctoras Vanessa Góngora Cervantes, Dorismilda Flores Márquez y Verónica Vázquez Piña.

Explicó que, como parte del trabajo de recopilación de datos, se realizaron tres conversatorios con mujeres políticas de los partidos MORENA, PAN, PRI, PRD, MC, Nueva Alianza y PVEM, así como con cinco candidatas independientes.

Correspondió al Dr. Gerardo Alfredo Enríquez Nieto, secretario académico de la DDPG, dar la bienvenida a la comunidad estudiantil, docente y al público en general, quienes se dieron cita en el Salón de Actos de la División de Derecho, Política y Gobierno.

Este documento editorial puede consultarse en la biblioteca del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.