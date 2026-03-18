PAN Guanajuato respalda iniciativa del Registro Público de Personas Agresoras

Guanajuato, Gto.- Con el respaldo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), la Comisión de Justicia del Congreso del Estado aprobó dictaminar en sentido positivo la iniciativa enviada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para la creación del Registro Público de Personas Agresoras Sexuales.

Al respecto, la diputada Susana Bermúdez precisó que este registro integrará a quienes cuenten con sentencia por delitos de feminicidio, violación, acoso, abuso, corrupción de menores, explotación y lenocinio.

“Creo que es un paso más que debemos tener en consideración para mandar un mensaje claro a la ciudadanía, el tema de las agresiones sexuales debe de tener consecuencias y las consecuencias pueden ser estar en este registro público de personas agresoras sexuales”, dijo.

Esta iniciativa, impulsada por la titular del Ejecutivo, tienen como objetivo erradicar la violencia en todas sus formas y garantizar sanciones severas contra quienes atenten contra la libertad, integridad y seguridad, de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Amplían el delito de cobranza extrajudicial

Finalmente, la Comisión de Justicia aprobó dictaminar en sentido positivo la propuesta del GPPAN y RPPRD para reformar el Código Penal para sancionar la cobranza extrajudicial ilícita cuando ésta consista en amenazas, ofensas o actos de intimidación dirigidos no sólo contra la persona deudora, sino también contra sus familiares, amistades, compañeros de trabajo o cualquier persona que no tenga relación con la obligación de pago de la deuda.

Actualmente, la legislación se centra en la intimidación directa al deudor; sin embargo, la iniciativa propone extender el alcance del tipo penal para proteger a otras víctimas quienes mantienen vínculos familiares, afectivos o laborales con él, ya que estas conductas vulneran su paz y tranquilidad.

“Al usar la violencia para exigir el pago se vulneran bienes jurídicos como son la paz y la tranquilidad, lo que genera un impacto negativo no solo entre quienes son víctimas de dichas acciones, quienes principalmente resienten la presión para exigir el pago”, sostuvo el diputado Rolando Alcántar Rojas.