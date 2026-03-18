Pastizal de Zona Militar de Irapuato vuelve a arder en menos de 24 horas

Irapuato, Guanajuato.- Bomberos y Protección Civil de Irapuato atendieron un reporte nuevamente por incendio de pastizal en la Zona Militar. Apenas el pasado martes informaron que habían extinguido las llamas. En menos de 24 horas acudieron para evitar la propagación del fuego, que, al parecer, se reactivó este miércoles.

Los cuerpos de emergencia informaron la noche anterior lo siguiente: “Tras labores de mitigación de riesgos, el incendio registrado en la Zona Militar fue controlado y extinguido, sin reporte de personas lesionadas.

Se mantienen acciones de enfriamiento y verificación para evitar su reactivación.”

Sin embargo, esta tarde acudieron al área ubicada en Madrileña y Díaz Ordaz para controlar el siniestro. Por su parte, las autoridades no han emitido una postura sobre el incidente y se desconoce la afectación total.