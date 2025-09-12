Violencia letal: en tendencia al incremento en Guanajuato

Guanajuato.- Guanajuato disminuyó su tasa de violencia letal un 3.7 por ciento respecto al 2024, no obstante, el estado subió al quinto lugar a nivel nacional de enero a julio. México Evalúa realizó un balance en el que se observa una tendencia que va en incremento, según el porcentaje por cada 100 mil habitantes.

Al parecer, la entidad no se encuentra entre las primeras 5 que aumentaron su índice, pero ello muestra que ha sido un estado en el que los delitos se mantienen e incluso se superan. Con una tasa de 62.1 y un estatus que casi dobla la cantidad del promedio nacional, que es 39.4, Guanajuato se agrupa con Quintana Roo, Morelos, Sinaloa y Baja California (primer lugar) como los más ávidos de violencia letal.

De acuerdo con México Evalúa, la violencia letal es la búsqueda de quitarle la vida a una persona, y tomando en cuenta el homicidio, ya sea doloso o culposo, el feminicidio, personas desaparecidas y no localizadas, y otros delitos que atentan contra la vida.

El INEGI informó que la octava causa de muertes en el país es el homicidio. Entre enero y marzo se registraron 211 mil 894 defunciones de las cuales 7 mil 133 fueron por este delito. Guanajuato lideró la lista de homicidios con 885, superando a entidades como Baja California, Michoacán, Sonora y Chihuahua.

Pese a que el homicidio no es la única rúbrica de la violencia letal, el hecho de que el estado siga ocupando puestos principales tanto en homicidios como en otros hechos violentos muestra en el entorno un constante problema social. Además de que su disposición al ascenso aleja la idea de un Guanajuato menos violento.