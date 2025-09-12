Ataque a balazos deja un muerto y dos heridos

El ataque ocurrió cerca de la Unidad Deportiva Municipal; las víctimas fueron trasladadas a un hospital

Redacción Notus12 septiembre, 2025

Pénjamo, Guanajuato.- Un ataque a balazos dejó como resultado una persona sin vida y dos personas heridas en el municipio de Pénjamo.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la Unidad Deportiva Municipal, en donde al parecer hombres armados comenzaron a disparar en contra de varias personas que se encontraban sobre la calle Edilberto Sánchez León casi esquina con prolongación Manuel Doblado, informaron vecinos del lugar.

Al sistema de emergencias 911 llegaron varias llamadas de alerta notificando la balacera, inmediatamente fueron despachados hacia el lugar elementos de la Policía Municipal y fuerzas federales.

Las autoridades informaron que en el lugar encontraron a tres personas heridas, las cuales fueron trasladadas a recibir ayuda médica a un hospital, sin embargo, una de ellas perdió la vida, las otras dos víctimas se encuentran en estado delicado, así mismo encontraron tirados en el piso varios casquillos percutidos.

Inmediatamente la zona fue acordonada, posteriormente arribaron al lugar peritos investigadores de la Fiscalía General del Estado, quienes ya investigan lo sucedido.

