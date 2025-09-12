Arranca rehabilitación de red de agua potable en San Cristóbal con inversión municipal

Huanímaro, Guanajuato.- Con recursos completamente municipales, funcionarios de la administración municipal visitan la comunidad de San Cristóbal para dar el arranque oficial de la Rehabilitación de la Red de Distribución de Agua Potable.

El evento de arranque estuvo presente la alcaldesa Laura Villalpando Arroyo, síndico municipal Gustavo Núñez Andrade, los regidores José Isaías González Delgado, Bibiana Parra Espinoza y Karina Ruiz Rivera, Valentina Rangel integrante del comité de agua potable de la comunidad, además de directores y coordinadores de las distintas áreas de la administración municipal 2024-2027.

Para esta acción se invertirá un monto por: 1 millón 532 mil 141.39 pesos, y con ello se estarán rehabilitando 1017.52 m de tubería RD26 de 2”, 105 tomas domiciliarias, 639.40 m2 de losa de concreto hidraulico,78.40 m2 de carpeta asfáltica. Logrando beneficiar a 525 personas aproximadamente. Comentó el director de obra pública Oasis Omar Moscot Zavala.

La red de agua potable ya tiene mas de 30 años y se encuentra en malas condiciones dijo Valentina Rangel habitante de la localidad y que además forma parte del comité de agua potable de dicha localidad.

Para poder realizar obras de esta magnitud siempre será fundamental la gestión y petición de gente que quiere ver progresar su comunidad, gente como Sergio Núñez y la señora Valentina han sido fundamentales para poder lograrlo. Gracias por la confianza seguimos cercanos y priorizando las obras donde de verdad se necesitan. Comentó en su mensaje la presidenta municipal Laura Villalpando Arroyo.