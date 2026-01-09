Vincula tu número telefónico a INE y CURP para no perderlo

México.- “A partir del 9 de enero de 2026, todas las líneas telefónicas móviles deberán estar asociadas a una persona física o moral”, según la Comisión reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Ahora los números telefónicos deberán estar vinculados a una persona mediante credencial de elector o pasaporte y CURP, de hacerlo, se perderá el servicio a partir del primero de julio.

Las compañías han anunciado las fechas para realizar el trámite y un portal para iniciar el registro en línea con el cual el usuario tiene 3 intentos para acceder, de lo contrario deberá acudir a los centros de atención correspondientes, además de que cada persona podrá registrar hasta 10 líneas a su identidad. Las fechas son:

Telcel y Movistar fijaron un plazo del 9 de enero al 30 de junio

AT&T, Bait y Unefon un periodo del 7 de enero al 26 de junio para el registro

La información de los documentos será guardada por las respectivas compañías de acuerdo con Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Ello como parte de una regulación y eliminación de anonimato “que permite usar este servicio para cometer delitos”, señaló el comunicado de la CRT.