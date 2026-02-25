Reporta Centro de Conciliación Laboral 87% de conciliación en conflictos laborales

Guanajuato, Gto.- Guanajuato es referente a nivel nacional en justicia laboral porque se sigue construyendo un entorno de paz laboral, y de diálogo social.

Así lo dijo la Gobernadora del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, al encabezar la ceremonia de la presentación del Informe Anual de Actividades 2024-2025 del Centro de Conciliación Laboral (CCL) del Estado de Guanajuato.

El nuevo sistema de justicia laboral avanza con paso firme, y prueba de ello, es este informe del Centro de Conciliación Laboral; sus resultados muestran que se ha consolidado como una institución sólida, profesional y profundamente humana, destacó la Mandataria Estatal.

Y uno de los avances más importantes es, sin duda, la eficiencia del Centro en la solución de conflictos laborales que es del 87%, porque este resultado no solo es un número. Es un testimonio real de cómo el diálogo, cuando se ejerce con profesionalismo y sensibilidad, puede convertirse en la herramienta más poderosa para solucionar diferencias, resaltó Libia Dennise.

Gracias a las trabajadoras y trabajadores del Centro de Conciliación Laboral, hoy en Guanajuato la conciliación es la vía preferente, eficaz y confiable para resolver los conflictos entre empleados y empleadores, dijo.

También quiero felicitarles, por su deseo constante de superación. Han logrado un gran avance en materia de capacitación y certificación, posicionando a Guanajuato en estándares globales de excelencia, y sigan por este camino, para dar una mejor atención a las y los guanajuatenses, agregó.

Les invito a seguir por este camino, cuidando la paz laboral, porque es una paz que es fruto del respeto, del diálogo y del compromiso de todas y todos ustedes. Para nosotros, cada convenio logrado, cada usuario atendido representa no solo un trámite concluido, sino una historia de vida transformada, comentó la Gobernadora.

La Directora General del Centro de Conciliación Laboral del Estado, Juana Haydeé Escobar Porras, al presentar su informe de actividades, dijo que el CCL atendió 57 mil 844 trámites en sus cuatro delegaciones regionales, entre solicitudes de conciliación y ratificaciones de convenios.

Se diligenciaron más de 123 mil notificaciones y se lograron 37 mil 711 convenios, alcanzando una eficiencia del 87% en la solución de conflictos laborales.

Detrás de cada cifra hay historias, familias y proyectos de vida que encontraron una solución pacífica, sin juicios largos ni confrontaciones innecesarias. Esa es la justicia cercana que impulsa el Gobierno de la Gente, agregó.

El CCL logró su acreditación como Entidad de Certificación ante el CONOCER, posicionando a Guanajuato como referente nacional en justicia laboral con enfoque humano.

El Secretario de Gobierno del Estado, Jorge Daniel Jiménez Lona, reconoció el trabajo del personal que integra el CCL, ya que su compromiso y experiencia se traducen diariamente en rutas de diálogo, entendimiento y solución.

Y aprovechemos esta oportunidad para redoblar esfuerzos, para que cada trabajadora y trabajador y cada empresa de los 46 municipios tengan la certeza de contar con el respaldo de la ley y de instituciones como el CCL, dijo Jiménez Lona.