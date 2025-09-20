Era un reconocido arquitecto quien murió por caída en callejón

Guanajuato, Guanajuato.- El hombre que murió debido a una caída en la privada Sóstenes Rocha, ubicada en plena zona centro de la ciudad, era un reconocido arquitecto. Su deceso ha conmocionado al mundo de la construcción y la cultura de la localidad.

El miércoles pasado, vecinos de la privada reportaron al 911 que había una persona que sangraba profusamente. Al lugar llegaron uniformados e integrantes de cuerpos de rescate, quienes constataron que se trataba de un hombre con un severo traumatismo craneoencefálico.

La zona fue resguardada y el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense, Se le identificó Rafael Eduardo Cordero Torres, de 41 años de edad, de profesión arquitecto y vecino del fraccionamiento Villas de Guanajuato.

Las indagatorias señalan que cayó de una altura de 3 metros de una casa ubicada en el número 21 del callejón,

No ha quedado establecida su muerte, ya que fue encontrado en el domicilio primeramente mencionado del centro histórico. Los resultados de la necropsia, según la Carpeta de Investigación 116926/2025, arrojaron que murió de traumatismo craneoencefálico y traumatismo profundo de abdomen.

Su deceso ha consternado al entorno de arquitectos y en espacios de cultura de la ciudad.