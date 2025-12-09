Vinculan a proceso a hombre por secuestro y extorsión en Guanajuato capital

Guanajuato, Gto.- La Fiscalía de Guanajuato obtuvo que DANIEL “N”, alias “Japo”, fuera vinculado a proceso penal como presunto responsable de los delitos de secuestro agravado y extorsión agravada en Guanajuato capital.

Los hechos se remontan al 6 de noviembre de 2025. De acuerdo con la carpeta de investigación, ese día la víctima llegó a su domicilio en la colonia Noria Alta y encontró al imputado dentro de la vivienda. La situación derivó en agresiones físicas que provocaron lesiones, mientras la víctima fue privada de su libertad por un periodo de tiempo.

Días después, el 14 de noviembre, el ofendido volvió a encontrarse con el imputado en su domicilio. En este segundo incidente se registraron nuevas agresiones y, según los testimonios, amenazas graves acompañadas de exigencias de una fuerte suma de dinero.

Tras la denuncia y las diligencias iniciales, el imputado fue presentado ante la autoridad jurisdiccional. Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público expuso los elementos de prueba que sostienen la imputación, mientras la defensa solicitó el plazo de ley.

Al reanudarse la audiencia, el Juez de Control determinó la vinculación a proceso de DANIEL “N” y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva durante el desarrollo del proceso legal.