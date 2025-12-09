1er Encuentro “Familias que Forman” para fortalecer la unión en los hogares

Irapuato, Guanajuato.- Con el propósito de construir un Irapuato más próspero, unido y responsable, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Educación, llevó a cabo el 1er Encuentro “Familias que Forman Irapuato”, con la participación de madres, padres y tutores.

Este encuentro tiene un propósito claro: fortalecer la unión familiar, promover valores y consolidar hogares que contribuyan a un Irapuato más humano y más seguro.

Durante el evento, y como símbolo de identidad y compromiso, la alcaldesa Lorena Alfaro García encabezó el arranque e instalación de la Red PROEDU, reafirmando que la construcción de entornos de armonía, empatía y sana convivencia inicia desde los hogares.

“Por eso en Irapuato hemos emprendido una serie de esfuerzos que forman parte de una visión para construir una ciudad y esto es muy importante, porque lo hemos firmado ante organismos internacionales que sea familiarmente sostenible, porque las personas y las familias deben ser el centro de todo. Hoy los felicito, mamás y papás, por asistir a este encuentro de diálogo y reflexión, en el que obtendrán herramientas para fortalecer la comunicación, la empatía y la corresponsabilidad en sus hogares”, compartió la Presidenta Municipal.

Por su parte, Joyce Guerrero Barajas, directora de Educación, explicó que a través del programa ‘Familias que Forman’ se desarrollan talleres, pláticas, dinámicas, conversatorios, webinars y actividades formativas dirigidas a madres, padres y cuidadores.

Gracias a esta iniciativa, se beneficiará de manera indirecta a las familias de más de 53 mil estudiantes pertenecientes a 200 escuelas de las zonas ZAP, brindándoles herramientas que fortalecen la comunicación, el respeto, la empatía y la corresponsabilidad en el entorno familiar.

“Sabemos que la educación no depende únicamente de las instituciones escolares; el éxito educativo de nuestras niñas, niños y jóvenes se construye todos los días desde casa. Por eso hoy celebramos a las familias que se involucran, que preguntan, que acompañan, que se preocupan y se ocupan del bienestar de sus hijas e hijos, porque ustedes, madres y padres de familia, son las primeras maestras y los primeros maestros de la vida”, añadió.

En representación del delegado de la Región IV de la SEG, Juan Saldaña López, Gabriela Forte Ledesma destacó la importancia del trabajo en equipo para impulsar el desarrollo de los alumnos.

“Deseamos que el trabajo que realizarán el día de hoy sea benéfico para todas las familias. El trabajo conjunto entre padres de familia, maestros y la comunidad escolar es fundamental para sacar adelante a nuestras niñas, niños y jóvenes”, expresó.

Con estas acciones, el Gobierno de Irapuato reafirma el eje de atención ‘Tu Irapuato’, parte de la estrategia Irapuato 27, impulsada por la alcaldesa Lorena Alfaro García, para construir comunidades seguras, familias fuertes y una sociedad más empática.