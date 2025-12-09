Irapuato en alarma: aumentan accidentes de motocicletas y peatones

Irapuato, Guanajuato.- Motos y peatones han aumentado su participación en accidentes viales en el quinto bimestre del año. En el caso de las motos y respecto al año anterior, incrementaron un 53 por ciento, equivalente a 89, mientras que los peatones, pasaron de cero a 22 involucrados. Las vialidades con más accidentes siguen siendo Solidaridad, Mariano J. García y el Cuarto Cinturón, de acuerdo con el Observatorio ciudadano Irapuato ¿Cómo vamos?

De 176 incidentes, el viraje brusco y no ceder el paso representan el 49 por ciento de causas principales. A lo largo del periodo de octubre-noviembre, se tiene reporte de 24 hechos en Solidaridad, 14 en Mariano J. García y 12 en el Cuarto Cinturón Vial, como las 3 principales calles; y respecto a las colonias, Valle del Sol con 7 y Los Reyes, Progresiva El Jaral y Terracota con 6 cada una, lideran el rubro.

En cuanto a los accidentes laterales, por alcance y contra objeto fijo, ocupan el 23 por ciento cada uno. En el primer caso, no ceder el paso es la razón principal, mientras que, en el segundo caso, es el viraje brusco y en el tercer caso, los conductores que no respetan la distancia provocan la mayoría de eventos.

Aunque disminuyó el número de personas con aliento alcohólico a un total de 3 y a 4 los conductores en estado de ebriedad, en este quinto bimestre, 3 personas fallecieron y 141 resultaron con golpes y lesiones.