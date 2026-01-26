Guanajuato reduce 57% la mortalidad materna desde 2020

Guanajuato.- La Secretaría de Salud de Guanajuato informa una reducción significativa por muerte materna del año 2020 a la fecha.

Mientras que el 2020 cerró el estado con 37 fallecimientos esta tendencia se desaceleró a una reducción de casos del 57.7 %.

El secretario de salud, Gabriel Cortés Alcalá informó que la salud materno-fetal es un indicador clave de desarrollo humano y desempeño de los sistemas de salud, donde se refleja la equidad social, accesibilidad y calidad de la atención.

Por consiguiente, la prioridad estratégica es garantizar que haya un embarazo, un parto y un puerperio o posparto seguros, así como un inicio de vida saludable.

Y es que la mortalidad y morbilidad materna y perinatal son en gran medida prevenibles, donde cada defunción representa una tragedia familiar y un problema estructural de salud pública.

En Guanajuato la Razón de Mortalidad Materna (RMM) es de 16.7 casos por cada 100 mil nacidos vivos, lo que representa una disminución en los decesos del 57.7 por ciento respecto a 2020.

Esta reducción se desaceleró en los últimos dos años gracias al Programa de salud materna y perinatal cuyo objetivo es proveer información y realizar acciones necesarias para favorecer tener un embarazo, parto y puerperio saludable o en óptimas condiciones.

Además de prevenir, detectar y/o atender oportunamente complicaciones; así como evitar la morbilidad directa o que haya secuelas y prevenir la muerte materna.

En Guanajuato promovemos la información y acciones necesarias para favorecer un embarazo, parto y puerperio saludable o en óptimas condiciones.

Conforme al marco normativo que atiende la Secretaría de Salud conforme a la Constitución en su artículo 4º: sobre el derecho a la protección de la salud; así como la Ley General de Salud: la cual regula la atención materno-infantil; además de la NOM-007-SSA2-2016: sobre criterios mínimos de seguridad y calidad.