Vinculan a proceso a hombre acusado de trata de menores de edad en Dolores Hidalgo

Dolores Hidalgo, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo la vinculación a proceso penal en contra de Nicolás “N”, imputado por la comisión del delito de trata de personas en diferentes modalidades, cometido en agravio de dos menores de edad en el municipio de Dolores Hidalgo, durante el periodo comprendido entre los años 2019 y 2022.

De acuerdo con la investigación ministerial, el imputado presuntamente se habría aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas para cometer los actos delictivos, ocurridos cuando los menores contaban con ocho y once años de edad, respectivamente.

La Fiscalía acreditó que uno de los menores fue víctima de explotación en el negocio propiedad del imputado, ubicado en la misma ciudad, mientras que el otro sufrió agresiones sexuales en dos ocasiones, dentro del mismo periodo de tiempo.

Con base en los datos de prueba expuestos, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso penal a Nicolás “N”, fijando un plazo para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato reafirma su compromiso con la protección integral de niñas, niños y adolescentes, así como con el combate a los delitos que vulneran su dignidad y derechos humanos.