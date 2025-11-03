Explota carro alegórico y deja 15 lesionados

El incidente sobrevino cuando se originó una explosión en la estructura de uno de los carros

Redacción Notus3 noviembre, 2025

Mazatepec, Morelos.- Con un saldo preliminar de al menos quince personas lesionadas, tras la explosión de pirotecnia en carro alegórico durante la caravana de Día de Muertos en Mazatepec.

El hecho fue reportado alrededor de las 8 de la noche, cuando la caravana, compuesta por diversos vehículos temáticos y contingentes, recorría las principales calles de la localidad, pasó de la algarabía al pánico.

​El incidente sobrevino cuando se originó una explosión en la estructura de uno de los carros, al parecer por el almacenamiento de pirotecnia que a su vez generó una “ola expansiva”, que dejó a varias personas aturdidas, tanto de los que viajaban en la unidad, como de los visitantes.

