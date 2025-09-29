Alcaldesa de Irapuato revisa avances en estrategia de seguridad con mandos de la SSCM

Irapuato, Guanajuato.- La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, encabezó una reunión de trabajo con el secretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Benavides Hernández, y con las y los titulares de las áreas que integran la corporación, a quienes reconoció su esfuerzo y compromiso en las tareas de seguridad.

Durante el encuentro se revisaron los avances de la estrategia operativa en materia de prevención, atención de emergencias y seguridad pública, además de analizar áreas de oportunidad para mejorar la respuesta de cada dirección. También se destacaron procesos administrativos que fortalecen la planeación, la capacitación y la gestión eficiente de recursos.

La alcaldesa exhortó a redoblar esfuerzos en el último trimestre del año, mantener la cercanía con la ciudadanía mediante acciones de proximidad social, fomentar la participación ciudadana y reforzar la coordinación con los tres niveles de gobierno.

Asimismo, reconoció la labor de las distintas áreas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tanto en campo como en oficina, en la tarea de preservar el orden público. Recordó que la corporación se encuentra en proceso de acreditación CALEA, lo que representa un paso hacia su consolidación como una institución más profesional y confiable.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de fortalecer una Secretaría de Seguridad Ciudadana cercana a la población y en beneficio de las familias de Irapuato.