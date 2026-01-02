Arranca en Irapuato el pago del Predial 2026 con descuentos en enero y febrero

Irapuato Guanajuato.- El Gobierno Municipal de Irapuato dio inicio al periodo de pago del Impuesto Predial 2026, habilitando como sede principal el Centro de Atención Municipal (CAM), además de diversos módulos de cobro en plazas comerciales de la ciudad.

Durante el mes de enero, las y los contribuyentes podrán obtener un 12% de descuento al realizar su pago de manera presencial en cajas, mientras que en febrero el descuento será del 10%. Para quienes opten por el pago en línea, a través del portal pagos.irapuato.gob.mx, se aplicará un 14% de descuento en enero y un 12% en febrero.

Blanca Estela Álvarez Vargas, ciudadana que acudió puntualmente a realizar su pago, destacó la atención recibida en el CAM, calificándola como rápida y eficiente, e invitó a la población a cumplir con esta contribución y aprovechar los beneficios vigentes.

“Me atendieron de manera excelente, desde la entrada hasta la caja. El servicio fue muy ágil y las instalaciones me sorprendieron gratamente”, expresó.

El Centro de Atención Municipal, ubicado en Hidalgo #77, Zona Centro, cuenta con 13 cajas de cobro, cinco kioscos de autocobro y un módulo de facturación, además de áreas destinadas a la impresión de estados de cuenta, trámites de beneficios y aclaraciones de valor fiscal, con el objetivo de brindar un proceso sencillo y eficiente.

El horario de atención en el CAM es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y sábados de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. Asimismo, se instalaron módulos de cobro en las plazas comerciales Jacarandas, Magna, San Roque y La Comer, con atención de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Como parte de las acciones para apoyar la economía de las familias, el Gobierno de Irapuato ofrece el 100% de descuento en recargos por adeudos del impuesto predial. Además, durante el año 2026 se aplicarán descuentos del 60%, 70% y hasta 80% en adeudos de años anteriores, de acuerdo con un análisis individualizado.

El pago oportuno del Impuesto Predial permite fortalecer el presupuesto municipal, destinándolo a mejorar la seguridad, los servicios públicos y el desarrollo de proyectos que benefician a toda la ciudadanía. Con tu contribución, Irapuato continúa avanzando con paso firme.