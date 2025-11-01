Vinculan a conductor que arrolló a dos hombres en campo de fútbol

Dolores Hidalgo, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo vinculación a proceso penal en contra de JOSÉ RAFAEL “N”, acusado de haber privado de la vida a dos hombres, Eleazar y Saúl Rosas, durante un lamentable hecho ocurrido en días pasados, que conmocionó profundamente a la comunidad de Garabatillo, en este municipio.

De acuerdo con la investigación realizada por el Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 23 de octubre de 2025, cuando se celebraba la festividad de la comunidad de Garabatillo. En el campo de futbol local se desarrollaban diversas actividades, entre ellas la entrega de premios a los ganadores de un partido previo, evento al que asistieron los hoy fallecidos.

Durante el acto, aproximadamente entre las 18:00 y 18:30 horas, el imputado JOSÉ RAFAEL “N” arribó al lugar a bordo de una camioneta, ingresando al campo de futbol donde se encontraban decenas de personas. De acuerdo con los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, el sujeto comenzó a realizar maniobras con el vehículo dentro del campo, motivo por el cual los asistentes le solicitaron que se retirara. Entre quienes le pedían que saliera del área se encontraban los dos hombres que resultaron víctimas de los hechos.

En ese momento, el imputado dirigió el vehículo hacia ellos, los atropelló y pasó por encima de sus cuerpos, provocándoles lesiones graves que posteriormente les causaron la muerte, mientras el responsable huyó del lugar a bordo de la misma camioneta.

Gracias a la coordinación entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Dolores Hidalgo, se implementó un operativo de búsqueda que permitió la detención del presunto responsable minutos después de los hechos, asegurando el vehículo implicado y poniéndolo a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Tras realizar las investigaciones correspondientes, la Fiscalía General del Estado presentó ante la autoridad judicial los elementos de prueba que acreditan la probable responsabilidad de JOSÉ RAFAEL “N” en el delito de homicidio, logrando que el Juez de Control lo vinculara a proceso penal.