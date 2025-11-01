Motociclista derrapa en bulevar a Villas y fallece

Irapuato, Guanajuato.- Un joven perdió la vida, luego de derrapar la motocicleta que conducía, en hechos ocurridos en el bulevar a Villas de Irapuato.

El percance ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, en el carril habilitado para ir a Villas de Irapuato, frente a una autolata, generando bastante tráfico, mientras el área estaba acordonada por las autoridades.

En este sitio, elementos de Seguridad Pública que iban pasando, fueron alertados sobre un accidente en el que una persona estaba tirada en el piso y que no se movía, debido a los golpes que había sufrido al caerse de la motocicleta que manejaba.

El motociclista, quedó tendido en el suelo, vestía una sudadera roja con negro, short, y pese a que traía casco, dejó de existir, porque al parecer el golpe fue tan fuerte en el pavimento que las heridas internas, le ocasionaron la muerte.

El cuerpo fue levantado y llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente, a la par de inició una carpeta de investigación para determinar que fue lo que ocurrió en realidad e identificar a la víctima.