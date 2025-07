Vecinos rechazan instalación de anexos relacionados al PVEM, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Vecinos de la calle Cascada de la colonia Las Reinas, en Irapuato se mostraron inconformes y temerosos por la instalación de dos centros de recuperación de adicciones, uno femenil y otro varonil, mejor conocidos como “anexos” denominados Lluvia de Amor y Esperanza A.C. y que presuntamente están vinculados los dirigentes del Partido Verde Ecologista de México, Lluvia León y Juan Carlos Conejo.

Según información brindada por varios vecinos del anexo, señalaron que tienen miedo y se encuentran temerosos por las posibles consecuencias que pueda traer la instalación de un centro de rehabilitación en una de las propiedades de la colonia, ya que, por ejemplo, este fin de semana se “escaparon” varias mujeres, por las azoteas de las casas.

Los vecinos señalaron que en varias ocasiones los anexos han sido blanco de ataques armados y que esta es la razón primordial por la que no quieren que se instaure este tipo de negocios en las cercanías de sus casas.

“Un día van a llegar y van a balacear aquí y sí los que estamos afuera nos van a matar” dijo uno de los vecinos mostrando su preocupación.

Otro de los vecinos mencionó que al parecer el centro no cuenta con el permiso de uso de suelo, dado que los representantes del establecimiento, no lo han querido mostrar y dijo que, la calle Cascada es una zona habitacional y ambos anexos no cuentan con el permiso de uso de suelo para instaurar un negocio de dicha naturaleza.

El anexo que presuntamente opera bajo el liderazgo de Juan Carlos Conejo líder del Partido Verde Ecologista de México y Lluvia León que es su esposa y ex candidata a la presidencia de Irapuato, estarían involucrados en la falta de permisos y maltrato a personas que tienen internadas para el lugar.

Los vecinos indicaron que ya han empezado a llegar “mariguanos” a visitar a las internas del anexo, lo que al parecer ha provocado altercados con diferentes vecinos, entre ellos, una dependiente de una de las tiendas de la zona fue alertada por no vender cigarros sueltos, y supuestamente “amenazada” de que debe de tener a la venta dicho producto.

Otro de los altercados que ya han sucedido a los vecinos fue que, en una ocasión, dos de las internas intentaron escapar del anexo y para lograrlo invadieron la propiedad de uno de los vecinos, las internas al verse acorralas y no poder escapar pidieron al dueño de la casa que les permitiera salir por la puerta y continuar la fuga, “esto es un allanamiento de morada”, dijo enfáticamente uno de los vecinos.

Para finalizar los vecinos piden a las autoridades que, no permitan que los anexos sigan funcionando dentro de la colonia y que actúen conforme a la ley.