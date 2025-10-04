Asesinan a joven estilista sobre la carretera a Magallanes, en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- Durante la madrugada de este sábado fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer motociclista en las inmediaciones del balneario Los Arqueles, ubicado sobre la carretera que conduce a la comunidad de Magallanes, en el municipio de Pénjamo.

El hallazgo se registró alrededor de las 2:40 de la madrugada, luego de que vecinos reportaran al sistema de emergencias 911, la presencia de una persona tirada sobre la cinta asfáltica, junto a una motocicleta.

Elementos de Seguridad Pública y paramédicos acudieron al sitio y, tras revisar a la mujer, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba heridas producidas por impactos de bala, por lo que se presume que pudo haber sido atacada mientras circulaba por la zona.

El área fue acordonada por las autoridades mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes y recababan indicios que ayuden a esclarecer los hechos.

La mujer fue identificada como Yareli, de entre 22 y 24 años, conocida en la localidad por su trabajo como estilista. Su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley.