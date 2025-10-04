Vecinos de Las Liebres en Irapuato ya tienen escrituras de sus viviendas

Irapuato, Guanajuato.- Un total de 58 familias del fraccionamiento Las Liebres recibieron las escrituras de sus viviendas, como parte de la cuarta entrega realizada por el Gobierno de Irapuato a través del Instituto Municipal de Vivienda (Imuvii), con lo que ya suman 541 escrituras entregadas en esta zona habitacional.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, agradeció la confianza de las familias que participaron en este proceso e invitó a quienes aún no cuentan con sus escrituras a sumarse al programa para obtener certeza jurídica sobre sus hogares.

“Hoy vemos a Las Liebres florecer. No ha sido fácil, pasaron muchos años para que pudieran tener en sus manos esta escritura. Desde la Administración pasada que me tocó encabezar, pedí a la encargada del Imuvii hacer todo lo posible para darle a la gente estas escrituras, y ustedes, como fraccionamiento regular, con mayor razón”, destacó.

Por su parte, Denitzia Arroyo Hernández, beneficiaria del programa, compartió su alegría por recibir este documento tan importante, tras años de esfuerzo para cumplir con los pagos y asegurar el patrimonio de su familia.

“Durante estos años hemos logrado poco a poco mejorar la calidad de nuestras viviendas para brindar un espacio digno a nuestras familias. Gracias a los apoyos del Gobierno Municipal, enfocados en el beneficio de la gente, pudimos tramitar nuestra escritura y asegurar el patrimonio no solo personal, sino también familiar”, expresó.

Arroyo Hernández señaló que contar con la escritura representa la tranquilidad de tener un hogar propio donde vivir con seguridad, sin necesidad de rentar, lo que refuerza la importancia de acreditar la propiedad de la vivienda.