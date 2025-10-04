Jesús fue encontrado; hay una madre y una familia que tendrán dónde llorarle

Irapuato, Guanajuato.- “Gracias a todos los que compartieron la foto ya Jesus Contreras fue encontrado no como lo hubiéramos querido pero ya hay una madre y una familia que tendran donde llorarle”, así las palabras para despedirse del señor Jesús, sacado a la fuerza de su casa.

El señor Jesús Contreras Escobedo fue sacado de su casa en la colonia Las Huertas, en Irapuato el viernes 12 de septiembre y desde ese momento su familia publicó “no buscamos culpables, sólo saber dónde está y confirmar que se encuentra bien. Una madre y toda una familia lo esperan con angustia”, sin embargo el irapuatense, fue localizado, pero sin vida.

“Hoy me tocó a mi; Quiero pedir que compartan; el es mi papá su nombre es Jesús Contreras Escobedo se encuentra desaparecido. Por favor si alguien sabe de su paradero favor de avisar”, otras de las palabras de una de sus hijas.

“Nunca imaginé vivir sin ti, papá 😭💔 desde ese maldito día 12/09/25

Tu ausencia me tomó por sorpresa, como una herida que no sana y un vacío que jamás pensé cargar. Siempre creí que tus palabras, tu risa y tu fuerza estarían conmigo por mucho más tiempo, como tu me lo prometiste pero no fue porque tu te hayas querido ir… pero el destino me arrancó tu presencia de una forma que aún me cuesta aceptar. Desde entonces, mis días están marcados por la nostalgia y mis noches por el silencio que grita tu nombre. Por que aunque yo se que me pedías ayuda no pude hacer nada por ti perdon papá es algo que jamás me perdonaré porque me llevaste junto contigo en ese momento 💔

Te extraño con un dolor que atraviesa el alma, con una tristeza que no conoce descanso. Nunca pensé caminar sin tu guía, ni enfrentar la vida sin tu abrazo que todo lo calmaba. Pero aquí estoy, sosteniéndome de tu recuerdo, de la huella imborrable que dejaste en mí. Nunca te olvidaré, papá, porque en mi corazón habita tu amor eterno, y aunque me duela este vacío, tu memoria será siempre la luz que acompañe mi andar. Pero te juro que la promesa que te hice en tu entierro te la cumpliré te lo juro y cuando menos lo esperes yo se que te volveré a ver y te diré cuanto te amo y lo que significas para mi… promesa de tu hija esta en pie te amo papi 😭💔”, Angelica.