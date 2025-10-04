Alan murió a balazos, tenía 4 años

Pénjamo, Guanajuato.- Alan un niño de apenas 4 años, murió a balazos junto a su papá, en colonia Lázaro Cárdenas. El gobierno municipal, se hizo cargo de los gastos funerarios, mientras que a su vez se realizará un cambio en la estrategia de seguridad, así fue informado.

El día que murió Alan entre las calles Aurora y Marfil, viajaba junto a su papá en una motocicleta, cuando fueron atacados a balazos y asesinados.

A dos días de ese trágico momento, la familia del menor, fue apoyada en los gastos que se han generado en el sepelio y sepultura de Alan y su padre.

En relación al hecho al parecer ya existe una línea de investigación directa sobre lo ocurrido y que podría ser derivado a una situación previa con el papá del niño.