Empezaron con gritos y terminaron a balazos: un lesionado

Guanajuato, Gto.- A redes sociales subieron imágenes de hombres que, tras discutir, reñían en la zona de la Ex Estación del Ferrocarril. El asunto no paró ahí: se fueron hacia los callejones y la bronca terminó en corretiza y la corretiza en balazos. Un joven resultó herido.

La confrontación se registró alrededor de las 21:00 horas del sábado cerca de la capilla del Espejo, ubicada en la zona de la exestación. Varias personas pasaron de los alegatos a los golpes en una zona en la que ya son frecuentes los enfrentamientos, desde los chicos que salen de la secundaria (video difundido horas antes) hasta los ya mayores.

La escaramuza fue llevada por entre los callejones. Una de las partes confrontadas se alejó y le persiguieron hasta el callejón de Rivera, cercano al panteón, donde se recrudeció la bronca y ahí alguien disparó en varias ocasiones.

Los vecinos escucharon gritos y posteriormente detonaciones de arma de fuego y llamaron a la policía.

Elementos de la corporación llegaron al lugar y encontraron a un hombre al que identificaron como David N., quien presentaba lesiones de bala. Paramédicos brindaron atención inmediata y trasladaron al lesionado a un hospital de la ciudad, donde permanece bajo observación médica y su estado es de gravedad.

La zona fue asegurada por agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes levantaron casquillos y recabaron testimonios de los presentes. También establecieron el protocolo correspondiente para la revisión de las cámaras de seguridad.

Hasta el momento hay tres fallecidos en lo que va del año y es la segunda persona herida de bala en ese mismo lapso.