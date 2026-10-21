Van a “despedir” a varios secretarios del Gobierno de la Gente

Irapuato, Guanajuato.- A principios de noviembre el llamado Gobierno de la Gente, sufrirá cambios en varias de sus secretarías: “las van a correr”. Aunque no se ha hecho oficial, entre los secretarios que podrían quedar fuera, están: Secretaría de Economía, Campo, Cultura y Turismo e Identidad.

En el análisis de la actual administración de la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, al parecer se avizora una reestructuración en todo el gabinete, donde los cambios no sólo estarían incluyendo a secretarios, sino también a subsecretarios.

El actual panorama del Gobierno del Estado, presuntamente sólo destaca en algunas áreas y en otras donde se estarían cambiando de secretarios, sino les dicen qué hacer no hacen y por el contrario los frentes en temas delicados en la atracción de inversiones, actividades culturales, temas del campo, entre otros, los conflictos los tienen que resolver asesores y no los secretarios.

Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, Secretaría de Economía

La secretaria de Economía Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, pese a tener una amplia trayectoria coordinando la Atracción de Inversiones de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato (COFOCE), por ejemplo, en su faceta como secretaría se supone que no ha sido capaz de generar la sinergia que se requiere con el gobierno estatal, federal y empresarial.

María Guadalupe Robles León, Secretaría de Turismo e Identidad

La ex directora de la Feria de León María Guadalupe Robles León, cuestionada en su momento por utilizar las instalaciones de la feria para celebrar su cumpleaños durante la presentación de un grupo musical, también no ha logrado entender que el turismo es para todo Guanajuato.

Marisol Suárez Correa, Secretaría del Campo

La nueva Secretaria del Campo, Marisol Suárez Correa, es ingeniera agrónoma y fue vicepresidenta del Consejo Estatal Agroalimentario, además de presidenta de Guanajuato Produce, fueron sus “credenciales administrativas”, pero presuntamente y precisamente en el campo, no ha sabido operar temas tan fundamentales como los conflictos con agricultores de todo Guanajuato.

Lizeth Galván Cortés, Secretaría de Cultura

En el caso de la secretaría de Cultura a cargo de Lizeth Galván Cortés, al parecer su pasó por Nueva York o Oaxaca entre otros cargos, al igual que Marisol Suárez sólo se trata de títulos, porque en la práctica, los eventos que existen son operados por el personal a cargo de la gobernadora y no por la instancia a su cargo.