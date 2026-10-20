Patrulla de la policía estatal impacta a camioneta en Doctor Mora

Doctor Mora, Guanajuato.- Una patrulla de la Policía Estatal de Caminos se impactó contra una camioneta particular sobre la carretera estatal 46. El percance a la altura del entronque hacia la comunidad de El Salitre y la empresa Taylor Farms, en los límites con San José de Iturbide, dejó 3 heridos en código verde.

De acuerdo con los primeros reportes, el martes pasado alrededor de las 9 de la mañana, se registró un choque entre una camioneta verde oscuro y una unidad policiaca. Tres tripulantes del vehículo particular fueron atendidos por paramédicos de Protección Civil de Doctor Mora y de San José de Iturbide. Todos fueron catalogados en código verde, solo con golpes y moretones, por lo que no ameritaron traslado a hospital, aunque se les recomendó acudir por su cuenta a una valoración más completa para descartar cualquier golpe interno.

Ambos vehículos sufrieron afectaciones, sin embargo, la camioneta fue la que se llevó los daños de mayor consideración.

En el lugar se registró una discusión, pues en un primer momento los oficiales de la FSPE, ahora Secretaría de Seguridad y Paz, presuntamente no querían hacerse cargo del percance. La situación quedó en manos de las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades, mientras elementos de la corporación abanderaron la zona ante el tráfico parcialmente afectado.