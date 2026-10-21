Cae uno de los ‘responsables’ de la desaparición de Paola Irazú en León

León, Guanajuato.- El pasado 24 de agosto de 2026, alrededor de las 21:00 horas, Paola Irazú “N”, de 32 años y madre de familia, fue sacada por la fuerza de un domicilio ubicado en la colonia Santa María del Granjeno, en el municipio de León.

Sus captores, entre quienes se encontraba JOSÉ OSWALDO “N”, alias “valdo” de 34 años, la obligaron a subir a un automóvil y escaparon con dirección a Silao, municipio donde posteriormente la víctima fue localizada sin vida. El 6 de octubre se desactivó su ficha de búsqueda.

Derivado de estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició las diligencias ministeriales que permitieron robustecer la carpeta de investigación y obtener una orden de aprehensión.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal desplegaron un operativo que culminó con la captura del presunto responsable. Al ser presentado ante la autoridad judicial, el Ministerio Público logró que JOSÉ OSWALDO “N” fuera vinculado a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares agravada.

El juzgador determinó que el imputado deberá permanecer tras las rejas bajo la medida de prisión preventiva justificada, otorgando un plazo para concluir la investigación complementaria. La Institución mantiene abierta la indagatoria para asegurar el debido proceso y detener a más involucrados.